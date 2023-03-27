涉网上儿童性剥削活动 23名男子落网

（早报讯）涉及网上儿童性剥削活动，23名男子在全岛执法行动中被逮捕，另有一名男子助查。

新加坡警察部队星期一（3月27日）发文告说，落网的23名男子年龄介于22岁到61岁，他们被指持有、散播和获取儿童性虐待相关材料，以及散播并持有猥亵材料而触法。另一名44岁男子正协助警方调查。

刑事侦查局在为期五周的全岛执法突击行动中，起获了电脑、手机和电脑硬盘等电子设备。

一些涉案男子已送至内政团队社区援助与转介计划（HT CARES），让社工评估是否需要提供进一步的社会干预措施。据早前报道，这项计划旨在帮助家庭暴力施暴者、偷窃案或非法聚赌等社会性案件的罪犯，解决其犯罪的根源问题。

在知道或有理由知道内容的情况下持有或获取儿童性剥削相关材料者，一旦罪名成立，可被判坐牢长达五年，并面对罚款或鞭刑。

在同样情况下散播或售卖儿童性剥削相关材料，或提供材料用于售卖，或为了以上理由持有这类内容的违法者，一旦罪名成立，将被判坐牢长达七年，也可面对罚款或鞭刑。

制作、散播或售卖任何猥亵材料者则面对坐牢长达三个月，或罚款，或两者兼施。拥有猥亵影片者则可被罚款最高两万元，坐牢不超过六个月，或两者兼施。

警方强调，将继续对网络儿童性剥削活动采取强硬的执法行动，任何参与相关活动者将依法严惩。