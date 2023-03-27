本地股市星期一早盘上涨近1％

（早报讯）欧美银行业发生危机，政策决策者试图安抚市场情绪，强调存在银行的储蓄依然安全，投资者的担忧暂时得到缓解。新加坡海峡时报指数星期一（3月27日）截至午休时上涨31.72点或0.99％，报3244.36点。

截至11时50分，亚太股市涨跌不一。除了日本和悉尼上涨0.31％和0.27％，其余亚太股市都下滑。香港、上海、韩国、台湾和深圳的跌幅介于0.03％至1.48％。

海指成份股方面，26只上扬，两只持平，两只下滑。领涨的是新翔集团（SATS）和吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC Reit），分别上涨3.13％和2.49％，报2.64元和2.06元。

下跌的包括扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和DFI零售集团（DFIRG），分别下滑0.81％和0.35％，报1.23元和2.86元。

继硅谷银行倒闭后，决策者发表谈话试图安抚市场情绪。美国总统拜登上星期五（24日）在渥太华与加拿大总理特鲁多联合召开的记者会上表示，美国地区银行的状况良好，人们的储蓄安全，没有迹象显示即将发生危机。

他保证，若发现银行业实际上比目前更加不稳定，政府将通过美国联邦存款保险公司（FDIC）拥有的权力，为超过25万美元的存款提供保障。

彭博社报道引述瑞士银行财富管理环球投资主管哈菲尔（Mark Haefele）指出，全球金融危机后实行的条例，加上过去几个星期政策决策者的反应，意味着近期金融领域的动荡局势不太可能演变成类似2008年至2009年的全球金融危机。

不过，哈菲尔也说，市场信心依然脆弱，料持续波动，决策者或许还要进一步确保投资者对全球金融体系保持信心。“尽管如此，即便全球央行放松加息步伐，金融状况预计进一步紧缩，增加经济硬着陆的风险。”