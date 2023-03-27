11家餐饮业者 获食品局农场直达餐桌认证标志

（早报讯）11家酒店、餐馆和食品供应商采购至少15%的本地农产品，获新加坡食品局新推出的农场直达餐桌认证标志。

根据食品局新推出的“农场直达餐桌认可计划”（Farm-to-Table Recognition Programme），在鸡蛋、叶菜、豆芽或鱼类任何一个食物类别中，业者的本地农产品采购量只要占总承购价值的15%，就可获认可标志。

认可标志共分成三个等级，若业者在一个食物类别中采购至少15%的本地农产品，可获初级认证、在两个食物类别达标可获中等认证、在三个或以上的食物类别达标则可获最高级别的认可标志。

永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生星期一（3月27日）出席“农场直达餐桌认可计划”推介活动致辞时说，本地农产品除了有助我国应对供应链受阻的冲击以外，也更加新鲜，运输过程中产生的碳足迹也较少。

除了提高供应，政府也透过这项新认可计划，协助消费者更容易辨别和支持本地农产品。

“这项计划也是个很好的例子，展示我们在可持续尽责管理方面的社会契约。社会不同群体，包含企业、社区、个人和政府一起承担我们的共同责任，推动粮食韧性方面的共同利益。”

获认可标志的11家业者包括圣淘沙名胜世界、FOC Sentosa餐馆、新加坡圣淘沙索菲特水疗度假酒店、Open Farm Community餐馆、食品供应商Foodtalks等。

这项计划由食品局和新加坡专业配餐协会、新加坡餐饮业协会和新加坡酒店协会一起制定。