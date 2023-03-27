校车冲入行人道撞栏杆 七旬司机伤重不治

（早报讯）疑开车时突然昏迷，72岁男子第一天上班开小型校车出车祸，在红山地铁站外冲上行人道，撞上栏杆，导致车头严重损毁。民防人员到场后，立即将受困车上的司机救出，但他仍在送院后伤重不治。

这起车祸发生在星期一（3月27日）下午3时许，地点为红山地铁站外的T形路口。一辆小型校车在冲上人行道后，撞上栏杆。

目击者邓绍兴（53岁，策安调查员）接受《联合早报》访问时说，他当时正走在地铁轨道下的人行道上，忽然看到小型校车从左边开过来，看似要右转，结果直冲撞上人行道。

距离小型校车仅几步之遥的邓绍兴，当时就注意到校车司机双眼紧闭，他因此怀疑司机出事前已经昏迷。

在千钧一发之际，邓绍兴及时向后退了两步，躲过被撞，并看着校车在巨响中冲撞栏杆。

小型校车出事后车头严重撞毁，邓绍兴发现司机受困驾驶座，没有反应，立刻报警求助。

民防人员在五分钟内赶到，动用液压救援工具迅速将司机救出后，用心肺复苏术抢救了约20分钟，但男子还是在送院后不治。

据了解，司机的雇主接到消息到场了解情况时透露，出事司机是第一天上班的新员工。

新加坡警察部队受询时证实这起车祸，当局在星期一下午3时20分接到通报。涉事车辆疑自行打滑酿祸，72岁男司机在昏迷状态下送院，后因伤重不治。

警方的调查仍在进行中。