美国隔夜股受第一公民银行（First Citizens Bank）收购硅谷银行（SVB）的消息提振，银行股普遍上扬。

第一公民银行星期一（3月27日）宣布将承接硅谷银行的所有存款和贷款。消息一出，第一公民银行、第一共和银行（First Republic Bank）和西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）的股价分别上升50%、12%和3.5%。

三大股指表现不一，道琼斯指数上涨0.6%至32432.08点；纳指收跌0.47%，报11768.84点；标普500指数上收升0.16%至3977.53点。

新加坡海峡时报指数则上涨0.82％，闭市报3239.03点。

星期二（28日）可关注的股票：

1. 收购宝德项目（Boustead Projects）的宝德新加坡（Boustead Singapore）在星期一闭市后宣布，收购献议截止，公司已取得大约95.5%的股权。由于在市面上的公众持股（public float）比率低于新加坡交易所规定的至少10％，宝德项目从星期二早上9时开始停牌。

宝德新加坡和宝德项目星期一分别以0.835元和0.955元作收，无起落。



2. 康盛医疗集团（Thomson Medical Group）针对发行总值 1亿7500万元的票据展开征求同意（consent solicitation）程序。这批票据的票息为4.05%，2025年到期。该股收报6.6分，无起落。

3. 吉宝企业（Keppel Corp）星期一开市前宣布，在菲律宾上市的子公司Keppel Philippines Properties与Opon-KE Properties将以约79亿9290万比索（约1亿9500万新元）脱售SM Keppel Land的50％股权给菲律宾金融银行（BDO Unibank），预计在今年上半年完成交易。吉宝企业收报5.47元，上涨1.3％。

4. 远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）星期一开市前宣布，信托从脱售市中广场（Central Square）中获得额外1800万元的奖励费。外加上早前收到的3亿1320万元的脱售价后，脱售所得总额为3亿3120万元，比截至前年9月底的账面价值高出67％，也比2012年8月的购买价高出80.7％。信托报0.59元，无起落。

5. 胜科工业（Sembcorp Industries）闭市后宣布，集团与两名印度尼西亚合作伙伴，终止在印尼大规模开发太阳能与能源储存集成设备的协议。该股上涨1.42％至4.3元。