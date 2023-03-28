新登记系统助建筑业中小企业数码化

建筑环境业积极转型之际，一些中小企业可能不知从何着手推动数码化，小商家接下来可通过新的线上登记系统找到质量达标的咨询服务业者，了解如何按个别需求采用和定制数码方案。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪星期二（3月28日）在第12届亚洲国际建材及技术展览会（BuildTech Asia）开幕仪式上，为共享服务登记系统（Shared Services Registry）主持推介。

他致辞时说，中小企业虽能在数码化方面获得政府资助，却未必有能力评估要如何落实数码化，新加坡建筑专业联盟因此与新加坡建设局合作，推出收录业者名单的登记系统。“这些供应商可帮忙建议企业采用哪些解决方案，以及如何定制方案来满足需求。”

共享服务登记系统收录的供应商都须符合人力培训质量要求，并且在本地设有办公室，以便更好地提供服务。新加坡建筑专业联盟此前与四家供应商合作，成功试行这个系统，今年第三季开始将对外开放申请，让更多供应商加入。

陈杰豪也说，政府会继续为企业提供资助，鼓励建筑项目采用集成数码传输（IDD）技术，把整个建筑周期涉及的不同利益相关方连接到同一平台。

国家发展部3月2日在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时，宣布为生产力提升计划（Productivity Solutions Grant）投入多2100万元资金，中小企业可从4月1日起提出申请。