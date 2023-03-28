去年303起广告投诉 餐饮业占最多

随着防疫措施放宽和更多人外食，2022年涉及餐饮类广告的反馈量有所上升，占新加坡广告标准管理局所有303起反馈中的23.4%，或超过五分之一。针对美容院广告的投诉，和前年比较大跌33.3%。

新加坡广告标准管理局星期一（3月27日）发表文告， 去年共收到36起有关食品和饮料广告的反馈，餐馆则有35起，二者占所有反馈的23.4%。

广告标准管理局去年和前年接获的反馈数量差别不大，分别是303起和304起。除了餐饮、餐馆的反馈数量增加外，针对美容院广告的投诉同比大幅减少33.3%。 去年大部分的反馈，为消费者对企业的投诉。

文告指出，近两年因通货膨胀走高，网上新闻和社交媒体经常出现有关食品价格和份量缩水的投诉。在当局接获的反馈中，有24起涉及促销活动，公众指当他们试图购买时，商家没有兑现促销承诺。另外20起是食品在外观、价格、数量或份量上，与广告或菜单不相符。

举例说，一家连锁烤肉店在其中一家分店外的标示显示，他们的餐点包含米饭，但其实餐馆并未提供。投诉者指餐馆员工告知菜单出错。在广告标准管理局致函餐馆后，餐馆承认在修改菜单时，忘了更改店门外的标示，负责人随后指示员工将“含米饭”的字样涂黑。