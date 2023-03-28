通联和易通将合并 整合车资卡与公交出行相关服务

为车资卡自动充值、购买月票或查看具体收费等服务，目前须通过各别服务供应商通联或易通公司的平台完成。这两个平台接下来会二合为一，更加方便公共交通乘客使用。

通联（TransitLink）和易通（EZ-Link）都是陆路交通管理局旗下的全资子公司，除了整合服务，这两家子公司也计划合并。一旦取得相关监管机构的批准，双方会在明年下半年正式合并。

1987年设立的通联主要负责与车资相关的交易，包括提供充值服务。更多人开始使用免接触式付费卡后，陆交局便在2002年设立易通公司，负责出售和管理易通卡（EZ-Link card）的使用。当局也在2019年推出“新便利”（SimplyGo）服务，让乘客无须另外携带或购买车资卡，也省下为卡充值的麻烦。

目前，每两趟成人公交车程中有一趟是通过新便利完成。陆交局星期二（3月28日）发文告指出，新便利推出后，两家公司负责的事务更加密切相关，而接下来会有更多人改用新便利，因此当局决定整合两家公司的所有服务。

这意味着，乘客日后不论使用哪种服务，都能直接通过同一个平台完成。例如，乘客目前须通过不同的应用查看车资详情或为卡充值，以后可以通过同一个手机应用这么做。

在通联和易通整合的过程中，乘客可照旧使用两家公司的服务和应用，支付车资的方式也不变。

通联和易通目前分别聘有300多名和100多名职员，两家公司合并后不会裁员。陆交局指出，通过合并会带来一些新商机、制造更多工作岗位，一些现有职员可能会调派到这些新岗位。合并后的新公司也会探讨扩大年长者等所使用的优惠车资卡的新便利服务。