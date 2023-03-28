碱水过滤系统商四年接500投诉 法庭令停不公平交易行为

碱水过滤系统供应商Triple Lifestyle Marketing在四年内接获近500起投诉，新加坡竞争与消费者委员会介入调查后，向国家法院申请禁制令，法庭在今年2月裁决禁止该公司进行关于出售碱性滤水系统和相关维修服务配套的不公平交易行为。

新加坡竞争与消费者委员会星期二（3月28日）发文告说，国家法院已在今年2月22日对Triple Lifestyle Marketing（TLM）和公司董事陈佳煌做出裁决。

根据文告，TLM是主打碱水过滤系统的供应商，同时售卖相关的维修服务配套。消费者协会在2018年1月至2022年10月期间，共接获469起针对TLM的投诉。

竞消委在2020年11月接获消协通报后，对TLM展开调查，并在2022年11月30日向国家法院申请禁制令，阻止TLM及其董事进行不公平交易行为。

TLM的不公平交易行为包括：声称TLM和其产品获得认证，以及康盛医院是客户之一；误导消费者相信TLM会修理或替换损坏的滤水器，或当消费者提出要求时，TLM会更换滤水器的滤芯，或以虚假借口推脱维修和替换；误导消费者相信碱性水或过滤水能预防或改善骨质疏松症、癌症、糖尿病、关节炎等。

国家法院在今年2月22日对此做出裁决，而陈佳煌当天并未出庭。

法庭的裁决包括公司必须停止不公平交易的行为；陈佳煌必须停止在知情的情况下教唆、协助、允许或促成TLM进行不公平交易。公司和陈佳煌必须于3月29日前，自费在《联合早报》《海峡时报》《每日新闻》（Berita Harian）和《淡米尔之声》（Tamil Murasu）上刊登整版的公告，详细说明庭令，否则竞消委可以在以上任何报刊发布通知，并要求他们支付费用。

另外，公司和陈佳煌在三年内须自费在任何用于销售TLM产品的平台的登录页面，发布相关庭令；三年内与顾客签订合同时，也必须书面通知消费者相关庭令，且取得消费者已收到通知的确认书。

TLM和陈佳煌也被令支付竞消委1万2000元的诉讼费用。

消费者若遇到虚假或误导性声明，可拨热线（9795-8397）或通过网站（www.case.org.sg）向消协寻求援助。