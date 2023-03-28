本地股市星期二早盘升0.39%

欧美银行危机的阴影迅速消退，本地股市星期二（3月28日）早盘上扬，海峡时报指数上升12.52点或0.39%，报3251.55点。

多数亚洲股市早盘上涨，香港恒生指数起0.61%至19686.92点；上证指数上升0.05%至3252.97点；日经指数微跌0.08%至27455.28点：韩国KOSPI起0.41%至2419.07点。

辉立nova分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）说，市场对银行危机的担忧有所缓解，亚洲股市恢复平静。尽管如此，市场仍关注美国联邦储备局的升息计划。

联储局圣路易斯联储行长布拉德（James Bullard）日前暗示可能会加大升息幅度以抑制通胀，但市场预测联储局会暂停加息，甚至可能在今年底降息。

萨赫德瓦说：“由于美元持续疲弱，一些风险资金似乎从这个星期开始重回股市。市场仍然保持谨慎，我认为，金融市场仍有不少乌云，我建议投资者还是做好随时避险的准备，以防银行危机再次出现。”

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）也有类似看法。

她说，市场仍需关注银行业情况，同时还要注意在这个星期公布的重要经济数据包括美国国内生产总值和核心个人消费支出（PCE）指数，以及欧元区、澳大利亚和日本的通货膨胀数据。

“不过，这些数据的表现，仍得视银行业的情况而定。”

本地股市早盘全场交易量为8亿3347万股，总值4亿9642万元。上升股231只，下跌股200只。

海指成分股升多跌少，领涨的包括凯德投资（Capitaland Investment）、城市发展（CDL）和华业集团（UOL），分别上升3.94%、2.22%和1.34%，报3.69元、7.36元和6.79元。

下跌股包括扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）、星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）和云顶新加坡（Genting Singapore）跌幅分别为1.64%、1.54%和0.91%，报1.20元、1.28元和1.09元。