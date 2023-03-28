七个地点早上时段ERP将调高1元

本地主要快速公路部分路段今年2月的车流量增加，为缓解拥堵情况，下星期一（4月3日）起七个地点的公路电子收费（ERP）将调高一元。

陆路交通管理局星期二（3月28日）发文告说，最新一轮的公路电子收费检讨工作已完成。根据2月的车流量观察，陆交局决定调高七个地点16个时段的ERP。受影响的地点和时段是：

●亚逸拉惹快速公路（AYE）过了裕廊镇大会堂往市区方向的三个闸门（早上7时30分至8时；9时30分至10时）

●中央快速公路（CTE）在布莱德路之前的南向路段（早上7时至7时30分；7时30分至8时）

●CTE在布莱德路之后的南向路段，以及泛岛快速公路（PIE）支路、转入CTE南向路段的四个闸门（早上7时30分至8时；8时至8时30分）

●往PIE樟宜方向和实龙岗路的南向CTE辅路闸门（早上7时30分至8时；8时30分至9时）

●PIE进入亚当路和快乐山路的两个闸门（早上7时30分至8时；8时至8时30分）

●加冷—巴耶利峇快速公路（KPE）往东海岸公园大道（ECP）方向、过了德福立交桥（Defu Flyover）的闸门（早上7时至7时30分；8时30分至9时；9时至9时30分；9时30分至10时）

●西向PIE进入友诺士前的闸门（早上7时30分至8时；8时至8时30分）

陆交局说，之前公布的其他时段与闸门的收费保持不变。随着上述收费调整，收费地点和时段数量仍比冠病疫情前少。陆交局会继续密切观察车速和道路拥堵情况，评估是否须进一步调整ERP。