海峡时报指数再攀升0.51%

欧美银行界没有爆出重大负面消息的情况下，投资者紧张情绪有所缓解，本地股市连续两天攀升。星期二（3月28日）新加坡海峡时报指数闭市报3255.54点，上扬16.51点或0.51%。

辉立证券理财顾问李学聪接受《联合早报》的访问时说， 星期二的股市是买家和卖家的拉锯战，主要还是买家领导，所以股市收高。

本地股市全天的交易量17亿2000万股，成交额10亿8000万元，上升股283只，下跌股243只。

海指成份股升多跌少，14只上扬，只九下跌，七只持平。

领涨的是凯德投资（Capitaland Invest），上扬3.10%至3.66元；城市发展（CDL）起1.81%至7.33元；吉宝企业（Keppel Corp）上升1.28%至5.54元。

跌幅最大的是新翔集团（SATS），下跌2.30%至2.55元；扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）跌0.82%至1.21元；星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）下滑0.77%至1.29元。

亚太股市涨跌不一，东京和香港分别起0.15%和1.11%；上海和深圳下滑0.19%和0.70%；首尔和悉尼分别上升1.07%和1.06%；台湾下跌0.81%。