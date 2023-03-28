独立财务顾问：吴控股收购交易公平合理

吴控股（G. K. Goh Holdings）委任的独立财务顾问建议股东，接受吴控股始人兼主席以每股1.26元的价格将公司私有化的收购献议，认为收购价是 “公平合理”。

吴控股于星期二（3月28日）发出该收购交易的通知书给股东。在通知书中，德勤企业财务顾问（Deloitte & Touche Corporate Finance）作为独立财务顾问，在考虑到吴控股的股票交易价和流动性、过去股价表现以及对公司财务状况的评估后，作出上述结论。

它指出，1.26元的收购价，比吴控股在最后一个交易日之前五年的最高交易股价1.23元还高。

虽然隐含的未经审计的市账率（P/NAV）为0.97倍，比吴控股的每股资产净值1.3033元低。但它还是比该股最后一个交易日的前一个月、三个月、六个月和12个月的尾随市账率范围来得高。

此外，德勤认为， 1.303元的每股资产净值虽合理反映了吴控股的资产价值，但这些资产的账面价值可能无法真正反映出资产的可变现价值，因为它并没有考虑到潜在成本和其他因素，

总的来说，德勤认为收购价是公平合理，并推荐股东接受收购献议。

吴控股（G.K.Goh）的创始人兼执行主席吴玉钦，是于上月27日通过特殊目的公司Verveine提出自愿有条件收购献议，以每股1.26元的价格收购吴控股并将它除牌私有化。