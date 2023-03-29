美国国债收益率连续第二天上涨导致科技股承压，美国三大股指皆收跌。

美国两年国债收益率在星期二（3月28日）回升到4%以上，影响科技股的表现。此外，美国3月咨商会消费者信心指数超出预期，也让经济可能衰退再次成为市场焦点。

道琼斯指数下滑0.12%，收报32394.25点；纳斯达克指数下跌0.45%，报11716.08点；标普500指数滑落0.16%，报3971.27点。

新加坡海峡时报指数星期二上扬16.51点或0.51%，闭市报3255.54点。

星期三可关注的股票：

1. 胜科海事（Sembcorp Marine）发表文告说，已向巴西总审计长署（Comptroller General of the Union）了解总审计长署对子公司Estaleiro Jurong Aracruz船厂展开的初步行政调查。这项调查同当地反腐败调查“洗车行动”（Operation Car Wash）有关。总审计长署并未对胜科海事或任何子公司提出行政控诉。公司会全面配合巴西当局的调查。

2. 海峡贸易（Straits Trading）董事会提议采纳以股代息计划（Scrip Dividend Scheme，让股东选择用新股取代现金股息。

3. 环球资源（Global Palm Resources Holdings）在星期三（29日）开市前要求暂停交易，以在较迟时候公布一项讯息。

4. 城市发展（CDL）发表了2023年综合可持续性报告（Integrated Sustainability Report），与2016年相比，公司去年减少24%的碳排放量，实现2022年中期目标，并正在实现以科学碳目标倡议验证，减少63%的目标。公司2012年至2022年期间，通过改造所有商业建筑，节省了3800万元能源开支。

5. 强枫控股（Keong Hong Holdings）闭市后宣布，全资子公司获得价值1亿1800万元的合同，以建造一栋20层的办公大楼。大楼第一层将设有餐饮设施。大楼的建筑工程今年5月开始，为期35个月，预计不会对本财年的综合每股净有形资产和综合每股盈利有任何重大影响。

6. 庆源企业（King Wan）闭市后宣布，它在2022年10月至今年3月期间，获得总值5030万元的新机电工程合同。这些合同将在今年和2024年完成，预计不会对截至3月底财年的每股盈利或每股净资产值有重大的影响。