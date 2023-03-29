本地股市星期三早盘横摆

受美国隔夜股市收跌影响，本地股市早盘横摆作收。海峡时报指数星期三（3月29日）微起2.41点或0.07%，报3257.95点。

多数亚洲股市上涨，香港恒生指数早盘起1.93%，报20167.43点；上证指数微跌0.04%至3243.94点；日经指数起0.58%至27679.14点；韩国KOSPI跌0.19%，报2430.41点。

恒指受到中国科技巨头阿里巴巴（Alibaba）重组的消息提振。阿里巴巴星期二（28日）宣布分拆成六大业务集团，包括阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业和大文娱。

同时在纽约和香港上市的阿里巴巴，星期三在香港的股价一度大涨15%，带动市场积极情绪。

本地股市早盘全场交易量8亿1836万股，交易额为4亿7637元；上升股275只，下跌股183只。

领涨的海指成分股包括新翔集团（SATS）、扬子江船业（Yangzijiang）和DFI零售集团（DFIRG），分别上涨5.49%、2.48%和2.07%，报2.69元、1.24元和2.96元。

下跌股包括云顶新加坡（Genting SIngapore）、星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）和皇胜酿酒（Emperador）分别下跌2.73%、1.55%和0.98%，报1.07元、1.27 元和0.505元。

股市起落不定，经济前景不明朗，但新加坡兴业银行股票研究主管瑟卡（Shekhar Jaiswal）认为，本地股市展望良好，尽管面对全球经济衰退的风险以及各国央行货币政策导致股市近期剧烈波动等挑战，海指预计会在今年底收高。

“不过，我们建议投资者现在应该注重基本面较好且长期增长的上市公司，或可以提供更高价值的企业。”

他为新加坡市场建议的投资主题包括：买入银行股以取得防御型盈利增长、买入能维持良好盈利和派息的个股、受益于中国经济重开的个股，以及工业房地产投资信托。