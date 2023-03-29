马国电动车充电业者扩大至本地 提供跨境充电服务

马来西亚电动车充电业者扩大至我国，通过这项跨境充电服务，用户不论在新加坡或马国，都能通过同一个应用为车子充电和付费。

Yinson Green Technologies（简称YGT）和贤能集团（LHG Energy）达成协议，计划在我国全岛各地安装和经营可提供快速充电服务的充电桩。前者会负责充电设备的商业、采购、运作和开发工作，后者则会负责安装和维护设备，以及提供客户服务。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期三（3月29日）为首批充电桩主持启动仪式。这四个充电桩设在宏茂桥第二工业园38号的停车场，充电桩可提供150千瓦（kW）的电力。以一辆起亚（Kia）EV6电动车为例，45分钟内就能充好电。相较之下，低功率的慢性充电设备则需要五到七个小时才能充满电。

收费方面则是每千瓦时（kWh）六角，而慢速充电费用为约每千瓦时5角2分。

YGT是马国最大电动车充电网络chargEV的业者，在当地提供300多个充电桩。本地充电桩启用后，新马用户只需要下载chargEV应用，就能使用两地的充电设备。他们也能通过同一个应用查询充电桩位置、充电实时情况并获取充电分析数据。

YGT和贤能计划今年在加冷峇鲁、武吉知马购物中心、伊丽莎白山连路和岌巴路43号的建筑楼停车场安装充电桩。