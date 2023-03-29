学历收入低 年轻雇员易陷入穷忙

一项针对低收入年轻雇员的大型研究调查显示，学历和收入较低的本地青年，因较少接受培训提升技能，在生活和工作上容易陷入“穷忙”窘境，心理健康状态也会比收入和学历较高的同年龄层者来得低。

由新加坡国立大学社会服务研究中心所展开的“在职贫穷”（In-Work Poverty）的研究调查显示，经济拮据的低收入年轻雇员，因担忧财务状况导致他们更容易受骗。

研究团队在2020年10月至2022年5月期间，分两阶段分别访问1905名及1389名年龄介于21岁至39岁的本地居民。研究聚焦在教育程度为理工学院及以下、家庭月收入介于1900元至5000元，且住在组屋的青年。

领导这项研究的国大文学暨社会科学院社工系副教授吴瑜虹星期三（3月29日）在国大社会服务研究中心所举办的“在职贫穷”研讨会上，发表研究结果。

调查结果显示，学历越低的受访者，即便工作多年，薪资水平也追不上同年龄层的高学历者。举例说，持有大学学位者工作七年后，月薪中位数约4000元，但工艺教育学院及更低教育水平者，工作八年至12年，月薪中位数仍不到2000元。

更甚的是，教育程度较高、属于专业人士、经理、执行人员和技师（PMET） 及在大公司工作的受访者，更容易参加各类培训课程提升技能，进而获得加薪，造成他们之间的薪资差距会进一步扩大。

吴瑜虹受访时强调，这类低学历和收入的年轻雇员需要政府介入协助，否则未来有可能成为贫穷年长者。