熟客设投资骗局 餐馆老板失逾6万元

餐馆老板把熟客当“妹妹”，熟客却以每月超过10%的回报率为饵，游说餐馆老板投资虚拟货币，前后骗走他6万5000元拿去赌博消费，星期三（3月29日）早上被判坐牢17个月。

33岁的陈丽艳（音译）面对七项欺骗罪，指她在2020年4月10日到12月8日之间，共骗走一家餐馆的老板（58岁）6万5521元。

调查揭露，被告自2016年起就常光顾该餐馆，渐渐与受害者熟络，对方也待她如“妹妹”一般。

2020年，被告开始向受害者介绍虚拟货币投资，声称虚拟货币价格一直在涨，是个投资的好机会。

同年4月10日，被告称可帮受害者投资比特币，每个月回报率达10%，若比特币增值，三个月后卖掉还能赚更多。受害者信以为真，将6800元转入被告的银行户头，但被告根本没有用来投资。

隔月，被告以更高的回报率吸引老板加码投资，称能给予12%的利润，结果老板又给她转了2万5048元，这个数额约是当时两个比特币的价格。被告收到钱后，把一部分拿去赌博，结果统统输掉，剩余的钱则用在个人的日常开销。

到了6月8日，被告主动提出要在6月15日给老板4178元的利润。不过两天后，她又提出新的投资机会，称可用之前的“利润”继续投资，还说因投资比特币最少要5万元，所以还需要加钱才够。受害者就这样又被骗了9223元。被告不断出新招骗受害者投资更多的钱，但受害者始终都没有拿到任何回报。

主控官指被告背叛朋友对她的信任，一再撒谎骗对方投资，对方要回钱时继续编谎言拖延，至今也没有做出任何赔偿，建议法官判她坐牢至少17个月。

谎称银行户头遭冻结

2020年7月28日，受害者提出想把投资的资金都取出，被告称会帮他处理。

到了9月，被告称已经卖掉比特币，可是到12月都拿不出钱。

她这时称银行户头被冻结，还骗餐馆老板转了1200元进入朋友的银行户头，让朋友代为提钱。朋友在被告的指示下提出1200元交给她。受害者意识到自己受骗，于2021年11月29日报警，被告于去年6月9日遭逮捕。