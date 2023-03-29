涉失信潜逃15年 前律师监36个月

2007年涉失信客户11万3923元被通缉，前律师潜逃15年后被遣送回国，星期二（3月28日）下午被判坐牢36个月。

55岁的被告康锡明曾是David Khong & Associates律所的律师以及经营者，他面对三项失信控状。

案情显示，被告的客户是一对夫妻，他们在2007年5月17日决定以220万元的价钱出售名下公寓。被告主要为客户提供房地产转让（conveyancing）服务。

买家在2007年6月11日签署选购权书（Option to Purchase），并开了8万8000元的支票给被告，数额相等于公寓售价的4%。

被告将钱存入公司户头里，他本来应该在交易完成后，将这笔8万8000元交给客户。不过，他却在2007年6月11日至25日间，多次把钱提走还债和花在个人开销上。

被告在同年8月14日于交易完成当天，无法把钱交给客户。他在隔天打电话给男客户，要求与对方在金声大厦的停车场见面。

被告在见到男客户后，坦承自己失信对方的钱，将2万元现金以及一封招供书交给对方。

男客户决定给被告一个机会，让他在18日把剩余的6万8000元交出来，否则报警。

由于被告无法筹钱又担心被捕，结果订了18日晚上飞往上海的机票。

被列入国际刑警“红色通报”名单

被告之后被列入国际刑警的“红色通报”名单中。

被告畏罪潜逃多年，去年4月2日因在上海逾期逗留并非法工作而被判刑。他去年9月23日被遣送回国后，随即被商业事务局逮捕。

除了失信8万8000元，被告也失信另三名顾客2万5923元，但他之后找到方式补洞，顾客才因此没发现被告罪行。