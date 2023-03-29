李显龙总理与广东省委书记黄坤明会面

正在中国访问的李显龙总理星期三（3月29日）在广州与中共广东省委书记黄坤明会面。

李总理在开场白中感谢黄坤明的热情欢迎，并介绍了过去两天他在广州参访的情况。李总理最后一次访问广东是在2014年，距离这次访问已有近10年。

他说：“这次我很好地了解了自上次访问以来，（这里）经历的发展和发生的变化。”

李总理说，新加坡与中国的整体关系非常好，中国召开了中共二十大和两会（全国人大、政协年会），正在推进下一个发展阶段的新政策，新加坡希望与中国的关系能更上层楼。

李总理也向黄坤明介绍，他这次访华有多位部长随行，他也将到海南出席博鳌亚洲论坛，并到北京与中国国家主席习近平、中国总理李强等会面，希望这些会面的讨论取得实质性成果。

李显龙总理（前排右二）星期三（3月29日）在广州与中共广东省委书记黄坤明（前排右一）会面。外交部长维文医生（前排右三起）、贸工部长颜金勇、卫生部长王乙康、国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖等参加会面。（邝启聪摄）

黄坤明在八分多钟的开场白中说，热烈欢迎李总理再次到访广东，并称赞李总理对新中合作、对广东和新加坡在经贸等领域的各方面合作予以大力支持，给人留下“非常深刻的印象”。

黄坤明向李总理介绍中共二十大，以及广东在改革开放后在经济质量、总量、效益以及人民生活水平和生活面貌上发生的历史性改变。

他也介绍广东将进一步推进现代化建设，聚焦高质量发展，做实实体经济、做强制造业，解决城乡和区域发展不平衡问题，落实中共总书记习近平的重要指示，坚定不移地深化改革开放，并表示愿推进粤新交流合作，进一步促进广东各方面的发展。

他说，在改革开放的进程中，广东的各个城市，包括广州和深圳在许多领域“都向新加坡学习，借鉴了不少好的经验”，“我们应该继续向新加坡学习好的经验和做法”。

李总理一行星期一（3月27日）抵达广州，连日来广州阴雨绵绵。黄坤明在开场白中借此形容，不断下雨预示着“不断来财”。

李总理则回应说，中国有句古诗“清明时节雨纷纷”，过几天就是清明节了。

这是李总理第一次与黄坤明会面。会见过后，黄坤明设午宴招待李总理一行。