潜逃国外七个月后接警方电话 杨耀辉：我不打算回国

革新党前主席杨耀辉潜逃出境七个月，警方调查官本月通过电话联系上他，他对调查官说：“我不打算回新加坡。”

面对六项刑事罪状的杨耀辉，2022年8月初通过社交媒体声称他已经潜逃到英国寻求政治庇护，法官后来对他正式发出拘捕令。

案件星期三（3月29日）再度过堂，控方呈报案件进展。主控官说，杨耀辉还在国外，警方仍在追查他的下落。

警方在案件进展报告中透露，调查官上星期二（21日）通过电话联系上杨耀辉。杨耀辉在电话中通知调查官，他不打算回新加坡。

控方要求法官延长拘捕令，半年后再呈报案件进展，获法官批准。案件9月27日再过堂。

杨耀辉的母亲之前担任他的担保人。案件去年9月过堂时，随着杨耀辉弃保潜逃，母亲的1万5000元的保释金被全数充公。 杨耀辉于2022年1月被控侮辱和威胁公务员，以及作出蓄意伤害他人宗教和族群情感的言语或行为。

他过后获得国家法院批准，于7月27日至30日到越南公干。据了解，任职律师的杨耀辉之所以出国，是要到越南访问与他的当事人案件相关的一名证人。

他原本必须在8月1日傍晚向调查官报到，但没有按照原定日期回国，也缺席当事人的审讯。他在社媒Instagram声称在英国寻求政治庇护，理由是他“因政治观点遭受迫害”。警方随后发布紧急公报通缉杨耀辉。