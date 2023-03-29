亚股表现优于隔夜美股 新加坡海指小涨0.22％

市场对银行业的担忧缓解后，亚太市场星期三（3月29日）扬升，表现比美国隔夜股市更好。本地股市的新加坡海峡时报指数星期三小涨0.22％或7.00点，闭市报3262.54点，银行股涨跌不一。东京和香港股市以1.33％和2.06％的涨幅领先，其他股市绝大多数小幅收涨。

对于纽约隔夜股市三大股指小跌0.16％至0.45％的情况，瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）指出，美国银行股的压力退去，显示投资情绪改善，使到标普500指数和纳斯达克股市面对债券收益率上升的压力，因为如果银行压力退去，美国将重新对抗通货膨胀，那将意味着美国联邦储备局在5月将再加息25个基点。

路透社星期三报道引述立花证券（Tachibana Securities）研究部总经理山田资敏（Shigetoshi Kamada）说，市场对高派息率股票的需求，以及软银集团（SoftBank）股价上涨，带动东京股市上扬。

香港股市劲涨则是因为中国网络巨头阿里巴巴集团宣布将分拆成六个业务集团的计划。阿里巴巴集团股价在香港一度大涨15％，也带动京东集团和腾讯等中国科技股上涨。

本地股市星期三整体交易量减至17亿6000万股，交易总值减至10亿零600万元。全场上升股341只，下跌股215只。

星展集团控股（DBS）交易总值最高，达到1亿3000万元，股价跌0.09％至33.59元；大华银行（UOB）股价涨0.64％至29.95元；华侨银行（OCBC）股价跌0.16％至12.53元。

30只海指成份股当中，16只股价上涨，13只下跌，一只持平。

新翔集团（SATS）股价大涨8.24％至2.76元，是涨幅最大的成份股，也是它2020年11月以来最大单日涨幅。新翔集团星期三的交易异常活跃，超过3144万股转手，交易总值8581万元位居全场第二。新翔集团以每股2.20元发售的3亿6310万股附加股今天开始交易，股价目前已恢复至宣布发售附加股之前的水平。