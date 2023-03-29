联手捣毁“假朋友”电话诈骗团伙 新马警方逮捕三男子

新加坡警察部队和马来西亚皇家警察联合展开跨国行动，捣毁假冒朋友电话诈骗团伙，逮捕了三名男子。

新加坡警察部队商业事务局和马来西亚皇家警察柔佛商业犯罪调查部展开联合行动，在柔佛州捣毁一个涉嫌针对新加坡籍受害者的“假朋友”电话跨国诈骗团伙。

2023年1月以来，我国有超过1300人成为“假朋友”电话诈骗案的受害者，总损失至少433万元。我国警方和马国警方针对受害者提供的信息进行分析后，马国警方在3月20日（星期一）突击了柔佛州的一个公寓单位，逮捕三名18岁至27岁的马来西亚籍男子，他们涉嫌参与针对新加坡人的“假朋友”电话诈骗案。

初步调查显示，这个团伙从今年初开始行骗，至少干下40多起诈骗案，涉及金额超过25万元。

三名男子星期二（3月28日）被引渡到新加坡，并将在星期四（30日）被控以串谋欺骗罪。一旦罪成，被告可被判处最高三年的监禁和罚款。

商业事务局局长周祥泰说：“‘假朋友‘’电话诈骗案正在增加，这是一个严重的问题。新加坡警方一直与马来西亚皇家警察密切合作，侦查并逮捕这些掠夺我国公民的跨国团伙。我感谢柔佛州总警长卡马鲁查曼和他的团队，在打击针对我国公民的跨国犯罪团伙方面给予的大力支持。我们将继续采取严厉行动，打击骗子，即使他们身在海外。”

（视频由警方提供）