余仁生糙米四神粉砷和黄曲霉毒素超标 食品局下令召回

一款糙米四神粉因砷和黄曲霉毒素含量超标，被新加坡食品局下令召回。

食品局星期三（3月29日）发文告说，在余仁生的糙米四神粉中发现黄曲霉毒素B1（aflatoxin B1）和砷（arsenic）含量超过新加坡食品条例的规定，因此须召回。

食品局已指示生产商余仁生新加坡召回受影响的产品，这些罐装糙米四神粉的食用期限为2024年5月13日和17日。

文告指出，砷是天然存在于地壳和环境中的重金属，长期摄入砷可导致癌症和皮肤变化。黄曲霉毒素则可能出现在食物中，是在温暖又潮湿的环境，农作物收成前后可能受真菌污染而产生的，长期摄入可导致癌症和肝脏损坏。因此，人们应尽可能地减少使用砷和黄曲霉毒素，尤其是为幼儿准备的食物。

食品局吁请已购买受影响产品的消费者，别让孩子继续食用。如果孩子已服用了产品，消费者担忧他们的身体状况，应及时就医。消费者也可联系卖家询问详情。

公众可前往https://www.sfa.gov.sg/food-information/risk-at-a-glance/aflatoxins-and-food-safety 和https://www.sfa.gov.sg/food-information/risk-at-a-glance/arsenic-in-rice-and-infant-rice-cereal，了解详情。