电板车电梯内爆炸送餐员烧死 验尸官：别买违例电板车

不符合安全标准的电动踏板车在兀兰组屋电梯内爆炸起火，烧死20岁送餐员一案，验尸官于星期三（3月29日）裁定这起事故为不幸意外，并呼吁公众不要购买或使用经过改装的电动踏板车。

这起致命意外发生在2021年6月3日晚上11时25分，地点在兀兰16通道第537座组屋的电梯，死者伊凡（Muhammad Irfan Danish Azhar）送院后丧命。

验尸官纳科达（Adam Nakhoda）发表裁决时说，这是一起悲惨的案件，导致一名身体健康、正值人生巅峰的年轻男子死亡，此案同时凸显了改装电动踏板车的潜在危险。

《联合早报》之前报道，死者事发当晚完成送餐工作后，晚上11时25分再推着电动踏板车出门。他骑着电板车在九楼进入电梯，并在电梯门关上后查看电板车。就在这时，电板车突然爆炸起火，电梯内出现一团火球。

死者紧急按电梯按钮，在二楼逃出电梯，但全身已经着火。他痛苦呻吟，跑到楼梯口便不支倒下。民防人员抵达时死者还有意识，但他全身超过98%烧伤，被送进邱德拔医院抢救，最后因严重烧伤及吸入过度浓烟，隔天早上伤重不治。

调查显示，起火的电板车是死者上网购买的，而且是连电池组都一并经过改装的二手电板车。死者也没有向陆路交通管理局注册该辆电板车。

验尸官指出，改装的电池组与电板车的原设置不匹配，需要频繁充电才能使用，或许因此导致电池组过热。另外，改装的电池组没有电池管理系统，无法阻止电池过度充电，或导致电池长期使用后损坏，引起火患。

根据死者在电梯的举动，验尸官相信死者当时已察觉电池组有异常，所以才会查看，没料到电板车突然爆炸。验尸官指电梯没有机械问题，在排除他杀可能后，也向死者家属致哀。