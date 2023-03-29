大士码头船只泄漏硫化氢 六人呼吸困难送院

大士码头停泊的船只出现硫化氢毒气泄漏事件，七名工人在新加坡民防部队赶抵前已自行疏散，但其中六人因呼吸困难送院治疗。截至傍晚6时，船只内的硫化氢雾气已下降至安全水平。

这起事件发生在星期三（3月29日）早上约10时，地点是大士路60号的新科海事（ST Marine）附近。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时，证实接获一起危险物质通报。一艘停靠的船只内突然泄漏硫化氢（Hydrogen Sulfide），七名工人发现化学探测器显示异样，于是在民防人员抵达前自行撤离。

硫化氢是一种有毒、易燃且无色气体，伴有臭鸡蛋味。若吸入过量，可能会产生头痛、晕眩和呕吐等情况，并影响中枢神经系统，甚至致命。

民防部队指出，消防员抵达现场后，在进入船只前戴上了呼吸器，并使用危险物质检测仪确认了船只存有硫化氢雾气。为了安全起见，当局在距离事发船只约100米处拉起了封锁线，也持续让船只通风，以降低船内的硫化氢浓度。

截至傍晚6时，民防危险物质检测仪的读数显示，事发船只内的硫化氢雾气已降至安全水平范围内。

有两名工人被送往黄廷方综合医院救治，另四名工人则被送往国大医院。他们虽然在民防部队抵达前自行撤离船只，但随后都出现呼吸困难的情况。

《联合早报》正向人力部了解更多详情。

针对这起泄漏事件的调查仍在进行中。