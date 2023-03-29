交警星期五推出 免费线上模拟驾驶理论考试

交通警察将从星期五（3月31日）傍晚6时开始，推出免费线上模拟驾驶理论考试。

新加坡警察部队发文告说，所有Singpass户头持有者都能免费使用四种官方语言的线上模拟驾驶理论考试（Online Mock Theory Test，简称MTT），来复习基本理论考试（BTT）、高级理论考试（FTT）和驾驶理论考试（RTT）。

所有通过系统登录的用户都可以尝试练习模式或模拟考试模式。在练习模式下，用户可以进行多次考试，而且没有时间限制。系统将显示正确答案，为复习答案时提供了一个自定进度的学习平台。

模拟考试模式则反映了实际的考试要求，即在50分钟内完成50道考题。用户可以选择标记或跳过具挑战性的问题，并在最后再次复习这些问题。这一功能强调了时间管理的重要性。当MTT剩下10分钟时，会弹出一个的提醒。当考试时间结束时，所有选择的答案将被提交，以反映实际考试的真实性。模拟考试的次数没有限制。

交警预计，MTT的引入将通过持续的教育来加强道路安全，给学车者和现有驾驶者提供一个平台，学习、考试、更新和提高他们对道路交通规则、交通标志和正确道路行为的知识，从而使提高我国道路的安全性。

公众可上警察部队服务网站 ，交警线上学习网站或警方的手机应用Police@SG进行免费复习。