扬子江船业合资买下金融区一栋价值3.99亿元办公大厦

扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）合资买下我国金融区一栋价值3亿9900万元的地标性办公大厦。

这栋21层楼的永久地契商业大厦——罗敏申路39号，总楼面约1572万平方公尺。

扬子江船业星期三（3月29日）晚上发文告说，扬子江船业完全动用内部现金储备来进行这项交易，这个房地产将为集团提供通胀对冲和稳定的现金流。作为新加坡海峡时报指数成份股公司，这项投资能加强集团的形象和深化在新加坡的根基。

扬子江船业是通过它持有81％股权的Yangzijiang Realty私人有限公司，签署了收购上述大厦业主39 Robinson Road私人有限公司100％股权的股票买卖协议。

在这之前，房地产公司9Co Parker和投资公司ICH Singapore Holdings，分别买下Yangzijiang Realty的10％和9％股权，旨在合资收购持有这栋大厦的公司。

文告指出，这栋大厦的价值，考虑到这个交易的快速结算，这是借助集团强大的内部现金储备，无需依赖外部融资。

扬子江船业董事长兼集团首席执行官任乐天说：“我们在新加坡交易所主板上市已有16年了，而且是海指成份股公司，这项收购让我们有机会拥有自己的办公大楼，加深公司在新加坡的根基。此外，考虑到高度通货膨胀的环境，我们认为这是一个很好的工具，可以长期保存我们现有的资本，同时也为公司提供稳定的租金现金流。”

“我们要强调的是，这是个一次过的行动，我们的业务重点仍然是核心的造船业务。公司将委任一名专业的房地产经理来管理这栋大厦的营销活动和运营，有意将它打造成一个金融枢纽，以吸引机构投资者和家庭办公室等类租户。”