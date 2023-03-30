星期四开盘可关注股票

欧美银行业危机缓解后，市场情绪逐渐转好。美国三大股市星期三（3月29日）集体上扬。纳斯达克指数上涨1.79％，收于11926.24点；标普500指数涨1.42％，报4027.81点；道琼斯工商指数涨1.00%，报32717.60点。

新加坡海峡时报指数星期三小涨0.22％或7.00点，闭市报3262.54点，银行股涨跌不一。本地股市星期三整体交易量减至17亿6000万股，交易总值减至10亿零600万元。全场上升股341只，下跌股215只。

其他亚太股市星期四（3月30日）开盘涨跌互现，悉尼股市上涨1.03%，首尔和东京股市则分别下滑0.04%和0.51%。

星期四可关注的本地股票：

*新航工程（SIA Engineering）宣布与新航签署价值11亿4000万元的全面服务协议，取代双方在2019年4月签署的服务协议。新协议4月1日生效，为期两年，并有延长多一年的选择。

新航工程闭市后发布的文告指出，新航工程对新航机队的支援服务，涵盖维修与翻新和机队管理支援服务的广泛领域。如果协议延长一年，预期三年期内可为新航工程带来11亿4000万元的劳动收入（labour revenue）。新航工程星期三股价涨0.90％，闭市报2.24元。

*掌控环球棕油资源（Global Palm Resources）星期四开市前要求暂停交易。集团的Adijanto家族通过ATH Holdings公司（下称收购者），向环球棕油资源提出自愿有条件全面收购献议，每股收购价为现金0.25元，条件是收购者掌控超过50％股权后收购献议才会生效。这个收购价比环球棕油资源在星期二的每股0.129元最后交易价，高出93.8％。收购者打算把环球棕油资源私有化。