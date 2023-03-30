本地科技人才仍吃香 资讯通信领域新职缺占比去年最高

本地雇主在去年更容易填补职位空缺，超过六个月未能填补的职缺比率降至新低。尽管近期一些科技巨头大规模裁员，我国科技人才仍然吃香，资讯通信领域的新职位空缺占比是所有行业中最高的。

根据人力部星期四（3月30日）发布的《2022年职位空缺》报告，我国去年4月解除边境限制及安全管理措施后，雇主积极填补冠病疫情期间空出来的岗位，使这类职缺的占比从2021年的56％，增至去年的61％。新创岗位的占比则相应下滑，从前年44％降至去年的39％。

其中，资讯通信领域的新职位空缺比率最高，达69％，反映这个行业不断在创新与重组，以跟上科技迅速变化的步伐。

随着增长领域的人力需求稳健发展，职位空缺大多源于专业人士、经理、执行人员与技师（PMET）岗位，比率从前年的53％增至去年的56％。除了资讯通信领域，这还包括在金融与保险服务、专业服务，以及医疗与社会服务等领域的岗位。

报告也显示，至少六个月未填补的空缺从2021年的35％，下滑至去年的27％，是至今最低的，其中非PMET职缺的下滑尤其明显，因为雇主能在边境限制解除后，聘请外籍员工填补制造与建筑等领域的空缺。劳动力市场紧缩也促使雇主为一些非PMET岗位加薪，增加其吸引力。

至于难以填补的PMET职缺，雇主反映的主要原因在于薪资没有吸引力、劳动力缺乏专业技能与必要的工作经验，特别是对需要专业技术知识的岗位。