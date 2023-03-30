康福德高集团主席林日波将退休

康福德高（Comfortdelgro）集团主席林日波在任20年后将退休。

在康福德高集团成立时便出任主席的林日波（83岁），在康福集团（Comfort Group）与德高企业（DelGro Corporation）于2003年的合并扮演重要角色。他将不会在康福德高4月28日举行的常年股东大会寻求连任。

康福德高星期四（3月30日）早上发布文告宣布这个消息并透露，集团现任董事麦佳富（Mark Greaves）将接替林日波，出任集团主席职位。

林日波在文告中表示，20年的时间转瞬即逝，他相信，现在是把权力移交给新主席的时候。新主席将领导集团完成下一阶段的发展。“这是六年前开始董事会更新工作的一部分。在那段时间里，我们非常注意及确保新加入的董事能带来的相关经验和专业知识，以便他们能为集团的发展做出贡献。董事会完全有能力确保康福德高今后继续具广度和深度的发展。”

文告指出，麦佳富自2020年5月加入董事会，他将在来临的股东大会寻求重新获选为董事。麦佳富（66岁）是非常有经验的银行家和商人。他曾在环球商业银行集团乐司财（N M Rothschild & Sons）任职25年，后来成立自己的企业咨询与战略顾问公司。他在亚洲工作超过40年，并且拥有在新加坡、英国和其他地方的挂牌公司担任董事的广泛经验。

林日波退休后将成为集团的永久名誉主席。除了是集团创办以来的主席，他在1981年便加入这家公共交通集团任职，当时是担任维康有限公司（VICOM Ltd）的其中一名创办董事。

除了林日波，岑慧芬也将在康福德高集团来临的股东大会退休。她自2007年便加入集团董事会，曾担任审计与风险委员会主席。

文告指出，两人卸任后，董事会的平均任职年数将是2.4年，任职最久的董事任职年数达5.5年。