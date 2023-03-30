李显龙总理呼吁亚洲建立互相交织的关系网 而非“中心辐射”模式

新加坡总理李显龙呼吁亚洲各国建立一张紧密、互相交织的关系网，促进合作并让彼此相互依存，而不是建立一个“中心辐射”模式。

李显龙总理今天（3月30日）在博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式上致辞时发出上述呼吁。他强调，除了加强与中国的关系，亚洲各国也需要深化彼此间的合作。

李总理说，各国应该建立一张紧密、互相交织的关系网，促进合作并让彼此相互依存，而不是建立一个“中心辐射”模式；这样才能让本区域变得更强大和更具韧性。

他指出，亚洲充满活力又富有潜力，但亚洲也和世界其他区域一样，受到全球动荡不安和地缘政治紧张的影响。要实现亚洲的美好前景，亚洲必须保持稳定、包容和开放。

李总理主张，亚洲各国应该继续促进中国和区域国家之间的经济合作和友好关系，除此之外，亚洲各国也需要深化彼此间的合作。

在演讲中，李总理强调了亚细安在区域发挥的作用。他说，在东南亚，亚细安是促进合作的一个重要组织，亚细安成员国正在有系统地加强彼此之间的融合；保持亚细安的核心地位，有助于亚洲各国，以及亚洲以外的国家建立联系。

李总理也举跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）、印太经济框架 （IPEF）和数码经济伙伴关系协定（DEPA）为例指出，亚洲还有许多其他区域机制，具有相辅相成的作用 。

李总理说，这些机制并不相互排斥，它们的成员国名单不尽相同，且往往有一些重叠，并非每个国家都需要加入每一个机制。但整体而言，不同的机制有助于在亚洲国家之间建立一个具有韧性且环环相扣的合作网络 。

他并指出，亚洲应该一直保持开放。亚洲能否实现美好的前景，就取决于亚洲各国是否竭尽所能同彼此以及外部伙伴保持稳定关系，并且全力展开务实和富有成效的合作。其中，中国作为亚洲非常重要的经济体，在这些方面都扮演着举足轻重的角色。

李总理说：“ 我们欢迎中国继续推进对外开放的政策，并乐见中国继续对多边主义和区域合作给予支持，我们也期待各方能更积极地为区域和全球的发展与繁荣做出贡献，让亚洲和世界受惠。”

除了李显龙总理外，马来西亚首相安华、西班牙首相桑切斯等国家领导人，也在今天的博鳌亚洲论坛开幕式上演讲。

李总理星期一至星期六（3月27日至4月1日）对中国进行正式访问。他星期三晚从广州飞抵海南，在海南期间，将出席中国总理李强为参加博鳌亚洲论坛年会的外国领导人所设的正式午宴，并与海南省委书记冯飞会面。