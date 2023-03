新加坡飞禽公园5月8日对外开放 试业期间有优惠票价

位于万礼的新加坡飞禽公园将在今年5月8日对外开放。

万态保育集团星期四(3月30日)发文告宣布,设于万态野生动物世界的新加坡飞禽公园(Bird Paradise)以及毗邻的公共区域万态西区(Mandai Wildlife West)将在5月8日迎接第一批访客。

崭新的新加坡飞禽公园占地17公顷,将让访客穿梭于八种不同的生态环境,包括非洲的雨林、南美洲的湿地、东南亚的稻田、澳大利亚内陆的桉树林、巴布亚的沿海雨林等。一些鸟舍,如非洲“翼”境、亚洲珍禽和彩鹦谷将提供喂食活动,供访客参加。喂食活动将收取8元,所有金额将用于万态保育集团支持的保育计划。

天际剧场将呈现猛禽表演(Predators on Wings)和展翅高飞表演(Wings of the World)。它们在保留过去裕廊飞禽公园表演秀受欢迎元素的同时,也会注入新内容,并以崭新方式呈献。

访客也能报名参加特别导览活动,进一步认识飞禽的习性,或是到飞禽保健、营养、繁殖及研究中心,了解飞禽公园参与的系列保育繁殖计划。

万态西区设有游乐区和多个餐饮场所。入驻其中的品牌包括龙虾堡专卖店Luke’s Lobster、甜点店Leckerbaer、Mr Holmes Bakehouse、冰淇淋店Birds of Paradise、快餐店A&W和售卖印度餐点的Pavilion Banana Leaf等。

飞禽公园5月8日至26日试业期间,公众可以优惠价购票。成人票价每张为38元,3岁至12岁的儿童票价为23元,乐龄票价20元。公众可从4月24日起预购门票。

5月27日起,门票价格将恢复原价,成人票价48元、儿童33元、乐龄20元。

1971年开幕、占地20.2公顷的裕廊飞禽公园今年1月3日关闭后,园内的400多种鸟类、3500只飞禽已陆续迁至万态野生动物世界的新家。