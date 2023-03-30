本地股市星期四早盘跌10.27点

本地银行股表现疲软，拖累海指下滑。新加坡海峡时报指数星期四（3月30日）早盘走低，截至中午下跌10.27点或0.31%，报3252.27点。

三家本地银行的股价星期四全部下跌，当中华侨银行（OCBC）的跌幅最显著，下跌1.28％至12.37元，星展集团（DBS）和大华银行（UOB）各跌0.71%和0.4％，报33.35元和29.83元。

亚太地区股市早盘总体疲软。其中，香港股市大跌2.61%，变现最为逊色；悉尼和东京股市分别下跌1.32%和1.09%；首尔和台湾股市也各跌0.47%和0.23%；上海和深圳股市则逆势上扬，分别涨0.12%和0.16%。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》采访时说，本地银行股下跌只是短期技术性回调。欧美银行危机缓解后，本地银行股价会得到有力支持。近期因假期将至，主要股市的波动会减小。从技术面看，海指目前的阻力位仍在3280点。不过，之前超跌的地产股和房地产投资信托则可能随着加息放缓有望迎来反弹，投资者可以开始关注。

SPI资产管理公司管理合伙人殷尼斯（Stephen Innes）说，银行业业被冲击后，经济增长担忧已成为关注的重点。市场正为美国联邦储备局降息做准备。

Wolfe Research首席投资策略师森耶克（Chris Senyek ）则认为，在银行业稳定后，通胀和强劲的劳动力市场会迫使联储局继续加息。预计5月的联邦公开市场委员将再加息25个基点。

亚太地区股市早盘涨跌互现。其中，东京股市下跌0.88%，跌幅最大；香港、上海和深圳的跌幅介于0.24%和0.6%；首尔、台湾和悉尼股市则全部上扬，涨幅在0.31%至0.91%之间。

海指成份股方面，九只下跌，11只上涨，10只持平。

跌幅最大的是扬子江船业集团（Yangzijiang Shipbuilding）和华侨银行（OCBC），前者滑落2.42％，报1.21元。

领涨的是丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）和新翔集团（SATS），前者起1.12%至1.8元，后者起1.09%至2.79元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和Rex国际（Rex International）居前，成交量分别为2亿9807万股和3633万股，前者股价下跌3.48%至0.111元，后者上涨0.69%至0.147元。