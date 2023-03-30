在女佣审讯提供假资料 廖文良儿子认罪

在女佣莉雅妮的法庭审讯提供假资料，以及对警员撒谎，樟宜机场集团前主席廖文良儿子廖启龙出庭认罪。

现年45岁的廖启龙星期四（3月30日）出庭认罪。他原本面对的审讯中作伪证罪名，被改为向公务员提供假资料罪。控方以这项罪名提控，另一项对警员撒谎的罪状交由法官下判时一并考虑。

为廖家打工约九年的印度尼西亚籍女佣莉雅妮（Parti Liyani，48岁），2016年被指偷窃廖家总值3万4600元的财物。她原本被判罪成和坐牢26个月，但她在2020年9月向高庭上诉得直，洗脱偷窃罪名。

案情显示，偷窃案于2018年7月17日进行审讯，廖启龙以控方证人身份出庭供证。他被辩方律师盘问时，数次坚称一件淡黄色的Polo-T恤以及一件红色的女装衬衫是他的衣物。然而，他知道这并不属实。

由于衣服的物主存在异议，审案法官最后在下判时不把这两件衣服考虑在内，将这些物品从控状去除。

控方要求判廖启龙罚款5000元

控方要求法官判廖启龙罚款5000元。国家法院法官张荣光说需要时间仔细考虑判决，展期4月14日下判。

这起案件引起广泛议论与关注，人力部、总检察署和警方随后对此案展开调查，国会也针对此案所牵涉的司法公正议题进行辩论。

洗脱偷窃罪的莉雅妮指控方对她做出“无理及轻率提控”，随后通过律师向控方索赔，但在2021年6月被高庭法官陈成安驳回。