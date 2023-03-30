人力部5月推出新计划 旨在减少工伤机械事故

机械事故是去年工伤意外的首要导因，人力部将在今年5月推出新计划，鼓励并协助业者检查和验证机器设备，以确保机器来自正规渠道的供应商，并经过适当的安全使用认证。

工作场所安全与卫生理事会星期四（3月30日）在斯伦贝谢有限公司（SLB）旗下的Cameron公司举办2023年手部安全运动（Safe Hands Campaign 2023）启动仪式，由人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈担任主宾。

扎吉哈致辞时指出，制造业仍是员工因工重伤人数第二高的领域，去年共有122人受重伤，而机械事故是导致这些工伤意外的首要原因。2021年与2022年则分别有41起与42起工伤截肢的案例，大多也是由于机器缺乏保护机制措施造成的。

工作场所安全与卫生理事会因此强烈建议业者在采购机器时，必须获得符合行业安全标准的认证。人力部将在5月推出新计划协助业者检验机器设备的安全，以减少机器故障造成工伤意外的风险。

扎吉哈提醒，虽然这是一项自愿性计划，但根据《工作场所安全与卫生法案》，业者有责任确保他们的机器是安全的，否则将构成犯罪并受到处罚。因此，若业者无法从供应商那里获得证明其机器的安全认证文件，便可通过参与这项计划来履行他们的法律义务。