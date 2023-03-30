田径教练罗长彪上诉得直 洗脱两项非礼女学员罪名

新加坡田径总会前副会长罗长彪上诉得直，洗脱非礼女田径员的两项非礼罪名。高庭法官认为，女生的说辞不可靠，包括无法说清楚自己被非礼的部位，而且罗长彪有提出不在场证明，让人有理由怀疑他没有在案发现场。

罗长彪（78岁）星期四（3月30日）下午闻判后眼眶泛红，他告诉《联合早报》记者，对于脱罪裁决感到激动。

庭上坐着10多名罗长彪的学生与同僚，其中几人闻判后也喜极而泣。

曾是我国田径界翘楚的罗长彪面对五项非礼控状，指他从2011年底至2013年3月间，五次非礼两名当年分别为16岁和18岁的女田径员。

国家法院早前先审理他所面对的涉及18岁女生的两项控状，另三项涉及16岁女生的控状则暂时搁下。根据18岁女生的说法，罗长彪两次在一对一训练后为她按摩大腿，声称这么做是要让她“放松肌肉”，却趁机非礼她的私处。

罗长彪在2020年被判罪成和坐牢21个月，不服所判的他请高级律师陈志明代表他，向高庭提出上诉。

高庭法官符晓平星期四下午宣读裁决，判罗长彪上诉得直。她认为，女生的说辞有许多不一致和少了具体细节之处，但国家法院法官却错误地接受她的说辞，并且过于草率地驳回罗长彪所提供的不在场证据。

法官也指出，案发时期，本地体育教练不时会在激烈训练结束后为学员提供按摩，法官不清楚目前是否仍流行这么做，若有，她建议体育界人员能探讨如何有妥当措施，确保不在教练与学员之间引起误会。