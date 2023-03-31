美国隔夜股摆脱银行危机恐慌，连续第二个交易日上涨，其中科技股强势回弹。

道琼斯指数收涨0.43%，报32859.03点；纳斯达克指数收升0.73%，报12013.47点；标普500指数上涨0.57%，报4050.83点。

美国硅谷银行（SVB）倒闭事件引发的涟漪效应似乎已经停止，投资者恢复信心，但美国联邦储备局表明会继续加息以达到抑制通货膨胀的目标。

新加坡海峡时报指数星期四（3月30日）下跌5.36点 或0.16％，闭市报3257.18点。

星期五（3月31日）可关注的股票：

1.丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）私下配售1亿2128多万个 新单位获得3.9倍的超额认购，预计可筹得2亿元。

每单位发行价格为1.649元，属于1.61元至1.649元预测范围内的高位。

配售新单位筹得的部分资金将用于收购计划。信托在星期四宣布丰收购位于日本、澳大利亚和韩国的八个物流资产，总值9亿1360万元。

2.亚洲集团（Asiatic Group）的联号公司Maju Intan Biomass Energy被接管，接管这提出5250万令吉（1578万新元 ）的调解费。

3.新加坡厨具（Singapore Kitchen Equipment）的独资子公司 Q’son Kitchen Equipment将以680万元收购新加坡厨具位于亨德申路209号的工业房地产。 Q’son已支付6万8000元并获得选购权。

4.美国汉普郡联合房地产信托（United Hampshire US REIT）管理公司宣布，信托管理公司首席财务官阮维义将升任为首席执行官，今年5月1日起生效。现任首席执行官施密特（Robert Schmitt）以健康为由辞职。

5.胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）与吉宝企业（Keppel Corp）旗下吉宝基础设施（Keppel Infrastructure）的独资子公司Keppel EaaS达成协议，为信托特定的房地产实施可持续发展方案和措施。

在初步阶段，四个“Volt”电动车的充电站将安装在信托位于新科技园（New Tech Park）的房地产。信托也会跟Keppel EaaS合作，在信托的四个房地产安装太阳能光伏。

另外，信托和Keppel EaaS签署可持续发展合作谅解备忘录。信托将利用Keppel EaaS的可持续能源即服务（Energy-as-a-Service或EaaS），在2040年前成为新加坡首个达到碳中和的工业信托之一。



