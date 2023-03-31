华侨银行集团总裁黄碧娟 去年总薪酬增达1120万元

华侨银行（OCBC）去年全年净利增加18％并创新高，集团行政总裁黄碧娟的薪酬也水涨船高。

集团星期五（3月31日）发布的2022年年报显示，黄碧娟去年的总报酬为1120万元，比2021年的763万元增加约47％。黄碧娟是于2021年4月15日正式接任总裁。

但这仍低于星展集团（DBS）总裁高博德（Piyush Gupta）和大华银行总裁黄一宗的年薪。前者去年薪酬在增加13%后，达1538万元；后者薪酬上涨30%至1424万元。

据华侨银行年报披露，黄碧娟去年的固定薪水上涨约28%至144万元，花红则从前一年的294万元增加近一倍到539万元，加上递延股份（deferred shares）和其他福利，共计约1120万元。

在净利息收入强劲增长的推动下，2022年华侨银行去年全年净利增长18％，达57亿5000万元，创历来最高。

集团预测，今年净利息收益率（NIM）将上升到2.1％，较去年增加大约20个基点。信贷成本介于15至20个基点，贷款可取得中间个位数增长。

黄碧娟在年报中说：“这是华侨银行业绩强劲的 一年。尽管面临经济挑战，我们依然取得了有史以来最佳的净利。我们妥善执行革新策略重点以推动增长，并且加速实现可持续性方面的努力。我们为客户、 员工、社群和股东等利益相关者提供支持，让大家获益。我们有自信华侨银行在未来许多年里将继续不断壮大。”

接下来，集团预计经济增长将因通货膨胀和利率上升，以及消费者支出减少和工业生产减少而放缓。随着各发达国家央行持续货币紧缩政策，加剧全球经济衰退的担忧。地缘政治的紧张局势进一步升温，可能会进一步破坏世界市场的稳定并使商业环境更加复杂，不排除更多供应链的冲击。不过，这些影响也可能会刺激供应链多元化和财富流动，并加大推动可持续发展进程，为亚细安经济体带来机遇。