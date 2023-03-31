新马推出跨境QR码付款连接

新加坡和马来西亚星期五（3月31日）推出跨境QR码（二维码）付款连接，两地旅客可在实体商店扫描NETS QR或DuitNow QR完成付款，也能进行网上跨境电子商务交易。到今年底，两国人民也将可以通过PayNow和DuitNow进行实时跨境转账。

新加坡金融管理局和马来西亚国家银行星期五早上发布联合文告说：“新加坡和马来西亚持续合作改进跨境付款连接性，这个NETS-DuitNow QR码付款连接是个重要的里程碑。”

文告说：“两国之间在冠病疫情前的每年平均访客量达1200万人次，这个付款连接将为商家和顾客提供更无缝和有效率的方法付款和收款。这个项目展示两国承诺改进跨境付款服务的成本、速度、获取和透明度，这符合亚细安付款连接性计划和20国集团改进跨境付款的发展计划。”

文告指出，这个跨境QR码付款连接，获得两国业者的大力支持而得以实现，包括星网电子付款公司（NETS）、新加坡银行公会、马来西亚付款网络公司（PayNet）以及两国参与的金融机构。

参与的金融机构的顾客将可获得这个跨境QR码付款连接提供的便利。新加坡方面目前是星展银行（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）。马来西亚方面是大马银行（AmBank）、Boost、联昌国际银行（CIMB Bank）、丰隆银行（Hong Leong Bank）、马来亚银行（Malayan Banking）、大众银行（Public Bank）、Razer Merchant Services、TNG Digital以及马来西亚大华银行（UOB Malaysia）。

金管局局长孟文能（Ravi Menon）说：“这个NETS DuitNow QR付款连接是新加坡不断增加的跨境付款连接网络的最新连接。这些连接将有助于促进跨境商业，使我们的商家，特别是小企业能够把握更广泛的消费群。新加坡和马来西亚之间的这种QR码连接是亚细安实现区域无缝付款连接的一个重要里程碑。”

马国央行总裁诺珊霞（Nor Shamsiah Mohd Yunus）说：“这是在实现亚细安快速、高效和互联的零售付款系统的愿景方面迈出的重要一步。马来西亚和新加坡之间的QR连接将使长堤两岸数以百万计通勤者以及商务和休闲旅行者受益。它也将对两国的零售业起到推动作用。我们将继续与我们的伙伴紧密合作，加快我们的数码化议程，以加强区域经济和金融一体化。”