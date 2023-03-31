本地股市星期五早盘起0.2%

本地股市恢复活跃交易，但投资者仍持谨慎情绪，限制了海峡时报指数的涨幅。海指星期五（3月31日）早盘起6.53点或0.2%，报3263.731点。

亚洲股市早盘普遍上涨，香港恒生指数起0.78%，报20467.21点；上证指数上升0.22%，报3268.31点；日经指数涨0.98%，报2万8055.68点；韩国KOSPI1%，报2477.72点。

美国最新的每周失业救济金申请数据上升到19万8000份，显示就业市场放缓，市场因此普遍预测美国联邦储备局会放慢加息速度。接下来，市场将密切留意即将公布的2月份核心个人消费支出（PCE）价格指数，从通胀情况预测美联储的加息计划。

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）说，如果经济数据不理想，国债价格可能会急速回升。“经济数据不理想，我指的是通胀情况依然不佳，意味着美联储和其他国家的央行需要继续加息。”

根据星展银行经济与策略研究部的统计，所有主要亚洲债券市场自3月14日以来，取得1.5%的总回报率。

本地股市早盘全场交易量达10亿元，交易额5亿1421万元；上升股310只，下跌股168只。

海指成分股当中，领涨的包括星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）、DFI零售集团（DFIRG）和凯德综合商业信托（CICT），分别上涨2.40%、2.37%和1.55%，报1.28元、3.03元和1.96元。

下跌的有皇胜酿酒（Emperador）、泰国酿酒（Thai Beverage）和星展集团（DBS），分别下跌0.98%、0.78%和0.75%，报0.505元、0.64元和33.25元。

