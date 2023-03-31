李显龙总理与北京市委书记尹力会面

正在中国访问的李显龙总理，星期五（3月31日）在北京与中共北京市委书记尹力会面。

这是李总理第一次与尹力见面。李总理在开场白中说，新加坡与中国许多省市有良好的关系，包括北京市。“当访问这些省市时，他们总会说这里不仅有人气，还有烟火气。我来到北京的时候，也有同样的感受。”

尹力在开场白中说，虽然是第一次与李总理见面，但两年内他已与我国外交部长维文医生见过三次，也与新加坡驻华大使吕德耀见过五次，“来往是非常密切的”。

李总理回应说，希望双方延续这样的势头，未来有更多的机会见面交流，促进更多合作项目。

陪同李总理参加会见的包括维文医生、贸工部长颜金勇、卫生部长王乙康、国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖、卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤，以及吕德耀等。

陪同尹力参加会见的有北京市市长殷勇、副市长夏林茂、市委秘书长赵磊，以及中国驻新加坡大使孙海燕等。

今年61岁的尹力此前是福建省委书记，他在2022年10月的中共二十大后进入中央政治局，11月进京接替升任政治局常委的蔡奇，出任北京市委书记。

李总理星期四（3月30日）傍晚抵达北京。他在北京期间，也将与中国国家主席习近平、中国总理李强、全国人大常委会委员长赵乐际和全国政协主席王沪宁会面。李强也将为李总理举行欢迎仪式，并设午宴招待李总理一行。（联合早报北京特派员杨丹旭报道）