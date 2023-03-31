闯屋强奸酒醉女郎 男子判监17年鞭16下

男子涉闯屋强奸酒醉女郎，为安抚对方表示愿赔偿五万元并娶她为妻，星期五（3月31日）早上被判监17年鞭打16下。

47岁被告叶宝富（译音）面对强奸和擅闯住宅的控状，他不认罪选择抗辩。

受害的39岁女郎案发时是名美容师，她在2017年1月29日下午，与另外五人在家中喝酒、打麻将，庆祝农历新年。一行人晚餐后转到武吉士Bugis Cube商场六楼的一家KTV继续庆祝。

被告在临近庆祝会尾声时加入，当晚是初次与受害人见面。他被指送完受害人和其他同伴回家后，于隔天凌晨3时04分单独返回受害人的公寓，从门缝取出钥匙后潜入单位，在受害人醉酒不清醒的情况下强奸了她。

早前发布的判词披露，受害人事后致电友人并报警，她也被送到医院进行检查后，才返回家中。

事发时在场的女同伴这时告知，被告提出了金钱赔偿，希望受害人不要报警，而她起初因经济拮据，的确有考虑接受赔偿。不过，她之后觉得对方行为恶劣，女友人也说不应放过被告，她因此到警局录口供。

虽然赔偿一事不知是谁先提起，但被告并未否认，他愿意以分期付款方式赔偿五万元，甚至愿意娶她。

高庭法官认为，这显然是出于心虚。此外，被告被质问时还发短讯回复女同伴，称会到警局自首，负起责任，还请对方原谅，这也代表他知道自己犯了罪。

综合所有证词和证据，法官认为被告说辞不可信，包括如何进入公寓单位的证词就前后不一，早前判他强奸和擅闯罪成。

案件星期五早上下判，法官判被告监禁17年和鞭打16下。被告表示将上诉，法官批准展缓执行刑罚。