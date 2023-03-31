通关系统故障四小时 关卡运作全面恢复

新加坡移民与关卡局星期五（3月31日）下午3时58分更新脸书，指所有关卡出入境检查通道都已经恢复正常。

移民局对旅客必须用更长的时间办理出入境手续所引起的不便表示遗憾。当局正进行调查，以确定系统故障的根本原因。

移民与关卡局星期五中午12时零3分在脸书贴文说，我国部分关卡的入境通关系统当机，预计延误旅客通关。

到了下午2时零3分，樟宜机场所有搭客大厦的所有离境自动通道都受系统故障影响，旅客将转到人工通道办理通关手续。兀兰和大士关卡的部分自动通道也受到影响。不过，海路关卡的出入境手续不受影响。

下午3时44分，除了大士关卡的自动电单车抵境通道外，所有关卡出入境检查通道都已经恢复正常。