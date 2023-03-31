27职业列入紧缺清单 申请就业准证可加分

27个职业列入“紧缺职业清单”，申请就业准证者如果从事这些行业，可以在“互补专才评估框架”下获得最多20分的加分。聘用他们的雇主要是参加了14个“经济优先战略”中的任何一个项目，或与全国职工总会携手设立企业培训委员会，也可以另外加10分。

人力部星期五（3月31日）下午公布“互补专才评估框架”（Complementarity Assessment Framework，简称COMPASS）的加分细节。COMPASS一共有四个评估项目，即就业准证（Employment Pass）申请者的月薪和学历、企业雇员是否来自多元化的国家和地区，以及雇主是否聘用了足够的本地员工。

COMPASS将从9月1日开始实施，申请准证者须在以上四个项目中累计至少40分。不过，如果申请者从事的是本地紧缺的职业，或企业有参加“经济优先战略”（Strategic Economic Priorities）项目进行创新或迈向全球化，申请者可以获得加分，帮助他们跨过分数门槛。

紧缺职业清单由人力部和贸工部联手制定，过程参考了劳资政三方伙伴以及行业机构的意见。

清单每三年将检讨一次，当局每年也可能根据市场状况调整清单上的职业。星期五公布的27个职业，属于本地劳动队伍目前不具备相应技能的工作，以及目前或未来将有很大需求的岗位。

这包括替代蛋白质食品应用科学家、金融／投资顾问（高净值／超高净值家办和慈善机构）、碳项目经理、临床心理学家、人工智能科学家／工程师、云端技术专家、海事技术总监等。

人力部也强调，如果就业准证申请者在原本的四个评估项目无法得到足够分数，需靠职业加分跨过40分的门槛，当局会对申请者的资格进行额外的审查，比如了解对方的资历。这些人的工作也会同申请时的紧缺职业绑定，如果就业准证持有者调往新的岗位，准证资格就得重新评估。

雇主如果加入经济机构的战略经济计划，或与全国职工总会携手设立企业培训委员会，就可以获得10分加分，加分连续三年有效。战略经济计划的项目包括经济发展局的公司研究奖励计划（Research Incentive Scheme for Companies），以及企业发展局的企业腾飞计划（Scale-up SG）。有资格获得经济优先战略加分的雇主会在今年7月底之前接到人力部的通知。

人力部也在网上公布“顶级学府”名单，其中包括列入QS世界百强的大学、享有盛誉的亚洲高校、本地自主大学，以及在具体领域获得业界高度认可的院校。毕业自这些学府的就业准证申请者，在“学历”项目下可以获得最高的20分。