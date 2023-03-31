李显龙总理会见中国全国人大常委会委员长赵乐际

李显龙总理星期五（3月31日）下午在北京人民大会堂与中共政治局常委、全国人大常委会委员长赵乐际会面。

李总理在开场白中提到苏州工业园区、天津生态城、中新（重庆）战略性互联互通示范项目等新中政府间合作项目，并形容新中双边合作持续加强、合作项目茁壮发展。

他也说，在中共二十大和中国全国两会中，中国设定了很多重要和具有前瞻性的优先事项，新中牢固的双边关系也将在他这次访华期间升级，为新中进一步推进合作提供了坚实的基础。

赵乐际在开场白中说：“总理先生在中国两会后不久来访，是中国新一届国家机构成立后接待的首批外国领导人，充分体现了您对中新关系的高度重视。”

赵乐际说，近年来在两国领导人的战略引领下，中新关系保持良好发展势头，双方紧密结合各自发展战略，走出了一条与时俱进的全方位合作之路，在地区里树立了高质量合作的典范。

他说，中方愿同新方一道，落实好两国高层的共识，谱写中新合作新篇章，推动双边关系取得新的更大发展。

赵乐际在开场白中也说：“我和您曾经多次会面，我们是老朋友了。”

李总理上一次与赵乐际会面是在2017年5月。时任中共政治局委员、中央组织部部长的赵乐际当时对新加坡展开三天正式访问，出席第六届新中领导力论坛。

赵乐际在2017年中共十九大后，出任中共政治局常委、中央纪委书记；去年10月的中共二十大后，他续任政治局常委，今年3月初召开的两会（全国人大、政协会议）上，赵乐际当选全国人大常委会委员长。

陪同李总理参加会见的包括外交部长维文医生、贸工部长颜金勇、卫生部长王乙康、国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖、卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤，以及新加坡驻华大使吕德耀等。