本地股市3月最后一个交易日横摆

投资者相信银行业陷入困境的情况得到控制，暂时摆脱担忧情绪促使3月最后一个交易日的亚太股市全面上扬。海峡时报指数闭市时几乎持平，微升0.05%或1.72点，报3258.90点。

马来亚银行证券主要经纪商业务交易主管霍查尼（Tareck Horchani）接受《联合早报》访问时说：“海指星期五的表现积极，跟随美国股市大型科技股带领的涨势。不过，与区域其他股市相比，表现稍微逊色，主要受到星展银行股价下跌的拖累。”

本地股市全天的交易量达20亿股 , 交易总值是14亿3000万股，上升股346只，下跌股213只。

海指成份股升多跌少21只上扬，八只下跌， 一只持平。

涨势最猛的三只成份股是星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust），猛涨4.80%至1.31元、云顶新加坡（Genting Singapore）上扬2.75％至1.12元，而凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）起2.59％至1.98元。

跌幅较大的三只成份股是泰国酿酒（Thai Beverage）下跌2.33%至0.63元、星展集团下滑1.49%至33.00元，以及皇胜酿酒（Emperador）跌0.98%至0.51元。

亚太股市也全面上扬。中国星期五公布3月份制造业和非制造业采购经理指数，分别是51.9和58.2，数据比预期好，继续支持中国重新开放乐观的论调。

上海和深圳股市分别攀高0.36%和0.78%；香港起0.45%。东京和首尔的升幅接近1%，而悉尼股市的涨幅则达0.83%。