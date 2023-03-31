李显龙总理会见中国全国政协主席王沪宁 忆当年见面

李显龙总理星期五（3月31日）下午在北京人民大会堂与中国全国政协主席王沪宁会面。

李总理在开场白中对王沪宁说：“2015年您陪同中国国家主席习近平访问新加坡时见过面后，很高兴再次见到您。”

李总理也提到，他曾在很多年前在新加坡见过王沪宁，当时王沪宁带领上海复旦大学辩论队到新加坡参加辩论大赛，复旦大学团队最终获得了第一名。

李总理说，他找了一下资料，很欣慰地找到一张老照片，那是在辩论大赛后拍摄的，照片里头有他和王沪宁。

1993年，在复旦大学国际政治系任职的王沪宁带领复旦大学辩论队到新加坡参加国际大专辩论会，时任副总理李显龙曾在茶话会上与参赛队伍交流，与王沪宁交谈。

李总理也说，中共二十大和中国两会后产生的中国新领导团队肩负为国家制定新方向，引领国家前进的重任。多年来新加坡与历任中国领导人有过很好的合作，新加坡的老一代与新一代领导人也都准备好与中国合作，继续加强新中深入和牢固的双边关系。

他也说，即便在疫情的困难情况下，新中关系仍继续深化和拓展。

李总理还说，新中关系建立在双方互信和经常性的双边高层交流的基础上，因此双方不仅能保持联系，而且能根据两国不断发展的需求和优先考虑事项，展开各项活动。

李显龙总理（左）星期五（3月31日）下午在北京人民大会堂与中国全国政协主席王沪宁（右）会面。（邝启聪摄）

王沪宁则在开场白中说，感谢李显龙总理致函祝贺他就任中国全国政协主席，并代表全国政协欢迎他访华。

王沪宁也说，2015年他曾中国国家主席习近平访问新加坡，见证了中新关系发展的重要里程碑。习近平主席稍后将同李总理会面，为新时代新中关系发展擘画蓝图，他相信在两国领导人的战略引领下，中新关系将行稳致远，实现更大发展，更好造福两国和两国人民。

王沪宁在去年10月的中共二十大后续任中共政治局常委，并在今年3月召开的两会（全国人大、政协会议）上，当选全国政协主席。

陪同李总理参加会见的包括外交部长维文医生、贸工部长颜金勇、卫生部长王乙康、国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖、卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤，以及新加坡驻华大使吕德耀等。