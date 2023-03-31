李显龙总理会见中国国家主席习近平

李显龙总理星期五（3月31日）下午在北京人民大会堂与中国国家主席习近平会面，这是两人时隔四个月再度见面。

李总理在开场白中说：“我特别高兴能在2019年访问中国后，时隔四年再次来到中国。”

李总理说，他通常设法每年都访问中国一次，过去四年中国有了许多新发展，很高兴有机会再到中国与老朋友见面，结交新朋友，了解中国最新的发展。

他说：“我特别欣慰地看到，中国各地的生活已经回归正常。”

李总理指出，冠病疫情对所有人来说都是很艰难的一段日子，但新中之间凭着多年来积累的深厚友谊和深刻了解，两国仍能继续相互合作、相互扶持，双边关系变得更牢固。

他说：“现在是时候让我们往前看，合作推动我们的伙伴关系向前发展。”

李总理说，中国有了新的领导团队，也为下一阶段的发展规划了愿景和长远目标。“我很高兴了解到中国在强调经济发展和韧性，我有信心中国的经济会继续加强，包括新加坡在内的很多国家都积极希望加强与中国的经济联系，我希望我的访问能为双边合作注入新动能和高层交流。”

李总理上一次与习近平见面是在去年11月，当时两人在亚太经济合作组织（APEC）经济领导人非正式会议在泰国曼谷召开期间会晤。

习近平在开场白中也说，很高兴时隔四个月再次同李总理会面。

他说：“你是来华访问最多的外国领导人之一，中方在新一届国家机构成立不久就邀请你来访，充分说明中方也始终把新加坡置于周边外交的优先方向，这也体现了两国的特出、密切的友谊。”

习近平介绍，今年是中国全面贯彻二十大精神的开局之年，全国两会选出了新一届国家领导机构的领导人，“这次你来了也都可以见一见”。

习近平说，中国当前是以中国式现代化，全面推进中华民族伟大复兴，中国的经济社会活力必将会进一步释放，在当前的世界经济形势下，这对世界经济复苏而言是一个稳定器和增长发动机。

他说，中国会和与中国共同合作的国家一起，来享受当前的重大战略机遇。

习近平也评价，中新是重要的合作伙伴，两国合作展现了前瞻性、战略性、示范性，有力地推动了两国各自的发展振兴，而且为地区国家树了标杆，起到示范作用。

他说：“我愿意同总理先生继续深入沟通，擘画两国关系发展的蓝图，继续推动我们各领域的合作，不断地取得新的成果，给两国人民带来更多福祉，也对地区和世界的和平稳定与发展做出更大的贡献。”

习近平刚刚在本月召开的中国两会（全国人大、政协年会）上，连任中国国家主席。

陪同李总理参加会见的包括外交部长维文医生、贸工部长颜金勇、卫生部长王乙康、国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖、卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤，以及新加坡驻华大使吕德耀等。