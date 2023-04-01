7公顷裕廊湖畔花园北段开放 设本地最大户外滑溜场

裕廊的湖畔花园北段园区正式开放，公众除了能到本地最大的户外滑溜场尝试极限运动，一家大小也能在绿意盎然的园区内享受休闲时光。

随着湖畔花园北段开放，整个面积达60公顷的湖畔花园已全面完工。占地7公顷的北段园区坐落湖畔地铁站附近，是进入湖畔花园的主要入口处。

这个园区设有面积约1万7000平方米的湖畔花园滑溜场（SkatePark@Lakeside Garden），这也是本地唯一一个结合跑酷场（parkour）和攀岩场的户外滑溜场。这个滑溜场共有五个不同难度等级的滑板设施，以符合不同爱好者的需求。

湖畔花园滑溜场共有五个滑板设施，其中包含有盖场地。（国家公园局提供）

国家公园局在设计滑溜场时将滑板、直排轮、BMX脚踏车和跑酷爱好者的反馈纳入考量。极限运动爱好者日后也能在这一地点举行各类活动如滑板、跑酷比赛或工作坊等。

其他新设施还包括面积约4000平方米的绿地湖畔格林（Lakeside Green），可用来举办演出和社区活动。园区内的湖畔楼（Lakeside House）也设有本地首家亲宠物的星巴克咖啡厅。

（右起）国家发展部长李智陞、国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼和永续发展与环境部长傅海燕为湖畔花园北段主持开幕，一起在园区内种树。（蔡家增摄）

国家发展部长李智陞和国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼、永续发展与环境部长傅海燕以及其他裕廊集选区议员星期六（4月1日）早上，为湖畔花园北段主持开幕。

李智陞致辞时说，自开放以来，湖畔花园已吸引超过1700万人次到访。随着湖畔花园北段的开放，公众尤其是搭乘地铁的访客，将能更容易抵达裕廊湖花园。

公众可到湖畔格林野餐、参加社区活动，观赏裕廊湖的景观。（国家公园局提供）

裕华园和星和园预计明年开放

湖畔花园北段的建造工程耗时四年左右。除了湖畔花园，本地第三座国家花园——占地90公顷的裕廊湖花园，还包括裕华园和星和园。这两座花园正重新发展，预计2024年开放。

裕华园将保留大部分特点与地标，并加入一些新设施。星和园则会增添热带花卉，并增建桥梁以改善花园和整个裕廊湖区的衔接。

花园绿廊则会配合新加坡科学中心的兴建工作，于2027年左右开放。