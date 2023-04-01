7公顷裕廊湖畔花园北段开放 设本地最大户外滑溜场

裕廊的湖畔花园北段园区正式开放，公众除了能到本地最大的户外滑溜场尝试极限运动，一家大小也能在绿意盎然的园区内享受休闲时光。
随着湖畔花园北段开放，整个面积达60公顷的湖畔花园已全面完工。占地7公顷的北段园区坐落湖畔地铁站附近，是进入湖畔花园的主要入口处。
这个园区设有面积约1万7000平方米的湖畔花园滑溜场（SkatePark@Lakeside Garden），这也是本地唯一一个结合跑酷场（parkour）和攀岩场的户外滑溜场。这个滑溜场共有五个不同难度等级的滑板设施，以符合不同爱好者的需求。
国家公园局在设计滑溜场时将滑板、直排轮、BMX脚踏车和跑酷爱好者的反馈纳入考量。极限运动爱好者日后也能在这一地点举行各类活动如滑板、跑酷比赛或工作坊等。
其他新设施还包括面积约4000平方米的绿地湖畔格林（Lakeside Green），可用来举办演出和社区活动。园区内的湖畔楼（Lakeside House）也设有本地首家亲宠物的星巴克咖啡厅。
国家发展部长李智陞和国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼、永续发展与环境部长傅海燕以及其他裕廊集选区议员星期六（4月1日）早上，为湖畔花园北段主持开幕。
李智陞致辞时说，自开放以来，湖畔花园已吸引超过1700万人次到访。随着湖畔花园北段的开放，公众尤其是搭乘地铁的访客，将能更容易抵达裕廊湖花园。
裕华园和星和园预计明年开放
湖畔花园北段的建造工程耗时四年左右。除了湖畔花园，本地第三座国家花园——占地90公顷的裕廊湖花园，还包括裕华园和星和园。这两座花园正重新发展，预计2024年开放。
裕华园将保留大部分特点与地标，并加入一些新设施。星和园则会增添热带花卉，并增建桥梁以改善花园和整个裕廊湖区的衔接。
花园绿廊则会配合新加坡科学中心的兴建工作，于2027年左右开放。